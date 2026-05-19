Возили туристов без лицензии: что известно о гибели людей на Байкале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Источник; 5-tv.ru

Катер на водной подушке перевернулся при переходе со льда на воду.

И в начале — о трагедии в Бурятии, где погибли пятеро туристов, еще 13 пострадали. Аэролодка, на которой они плыли к острову Ольхон на Байкале, перевернулась. По версии следствия, она была перегружена почти вдвое. И вот сейчас появляются шокирующие подробности. По нашим данным, у фирмы вовсе не было лицензии на перевозку пассажиров. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

«Отыскать офис компании „Кристур“ в этом торговом центре похоже на квест. Рядом малон маникюра, фотостудия, а вот за этой неприметной белой дверью и штамповали те самые путевки на нескучные выходные. Для пятерых человек они стали билетом в один конец», — указал журналист.

Сегодня офис закрыт якобы по техническим причинам. Указанные телефоны молчат либо недоступны.

Прибайкальский район Бурятии. Катер на воздушной подушке выезжает на лед. На борту туристы из Подмосковья. Все они были клиентами «Кристур» и дополнительно заплатили за экскурсию к «жемчужине» Байкала, острову Ольхон. Однако уехать от берега дальше 30 метров не удалось. В момент, когда капитан решил перевести со льда на открытую воду, катер сначала сильно накренился, а затем перевернулся.

«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», — заявила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России Ольга Завьялова.

Все пассажиры и капитан за бортом, а вода ледяная. Байкал в мае не прогревается и до пяти градусов.

«Человека буквально, если повезет, считанные часы, если повезет. А то и до часа человек сможет продержаться. Естественно, в первую очередь он будет бороться с тем, чтобы не утонуть», — объяснил эксперт по выживанию Анатолий Акуленко.

Пять человек, включая капитана судна, погибли, 13 пассажиров удалось спасти.

«Все люди находились внутри кубрика. На них не были надеты спасательные жилеты. Погода в момент крушения стояла ясная, ветер отсутствовал», — уточнил капитан маломерных судов Иван.

Причиной трагедии сначала называли перегруз катера. Однако новые кадры с места говорят, что 17 пассажиров перевозили на судне вместимостью до 20 человек.

Организацией прогулки на льду занимался подрядчик «Кристура» — бурятская фирма «Кристальный Байкал».

«Установлено, что ООО „Кристальный Байкал“ осуществляет деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности», — говорится в документах.

Хозяйка перевозчика — Мария Цивилева, она же Севергина — супруга чиновника, который несколько лет был главой района, где и случилась трагедия. А сама она безуспешно пыталась пробиться на должность министра туризма Бурятии.

«Ответственность по данной статье предусмотрена в пределах до десяти лет лишения свободы, либо принудительные работы», — рассказал юрист Вадим Рождественский.

Предыдущее ЧП на льду Байкала случилось только в феврале. УАЗ с китайскими туристами уходит под лед у мыса Хабой. Восемь погибших. И это не случайность, а система. Последняя проверка катеров на воздушной подушке выявила целый букет нарушений: от отсутствия прав до технических неисправностей.

«Главная особенность этой лодки — она не может делать маневров со льда на воду. Этот капитан как-то боком зашел со льда на воду, либо наоборот: с воды на лед, потом опять на воду. И, что следственно, перевернулась лодка», — пояснил капитал маломерных судов Иван.

Система контроля на Байкале существует. Рейды, штрафы, лицензирование. Но когда предприниматели видят группу туристов с деньгами, законы физики отходят на второй план. А законы рынка диктуют простое правило. Больше пассажиров — больше прибыли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.