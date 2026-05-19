«Время не трачу»: почему блогер Милана Хаметова поменяла школу на онлайн-курсы

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инфлюенсер не считает свой уход из учебного учреждения потерей в знаниях.

Блогер Милана Хаметова после ухода из школы не забросила учебу и продолжает готовиться к экзаменам. Артистка занимается самостоятельно, смотрит уроки, покупает курсы и при необходимости обращается к репетиторам. Об этом Милана сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной».

Инфлюенсер призналась, что школьный период оставил у нее не самые приятные воспоминания, а после ухода из школы ей стало проще совмещать образование с работой.

«У меня не очень хорошие воспоминания со школой. И то, что я ушла оттуда, мне даже было как-то легче и заниматься работой, и в целом я училась», — рассказала Милана.

При этом Хаметова подчеркнула, что не считает свой уход из школы потерей в учебе. По ее словам, она продолжила получать знания и не чувствует, что что-то упустила.

«То есть я ничего не упустила, поэтому в целом все хорошо», — добавила блогер.

Теперь Милана старается уделять время занятиям с репетиторами, но основную часть подготовки берет на себя. Она сама выбирает уроки, изучает нужные материалы и покупает курсы для подготовки к экзаменам.

«Время я пытаюсь уделять именно репетиторам, но в основном я сама учусь», — поделилась Хаметова.

Также блогер заявила, что считает высшее образование важным даже для артистов. По ее мнению, диплом может стать для человека своего рода подстраховкой на будущее, поскольку жизненные обстоятельства бывают разными.

«Я считаю, что никогда не помешает высшее образование. Это как подушка безопасности — всегда должна быть», — отметила Милана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь заслуженной артистки России Алсу Микелла Абрамова поступила в один из ведущих вузов США.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.