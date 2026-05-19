В МИД РФ раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Повестка встречи охватит экономические контакты, международную обстановку и гуманитарное взаимодействие.

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай будут обсуждаться наиболее острые международные кризисы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, российско-китайская переговорная повестка остается максимально широкой и включает как международные темы, так и вопросы взаимодействия Москвы и Пекина.

В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин уточнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить развитие экономических и гуманитарных связей, а также актуальные международные вопросы. В частности, речь идет о ситуации вокруг Ирана и конфликта на Украине.

Как сообщили в Кремле, официальный визит российского лидера в Пекин пройдет 19 и 20 мая. В российскую делегацию войдут профильные вице-премьеры, руководители министерств и представители компаний, сотрудничающих с китайскими партнерами.

