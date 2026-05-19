Наблюдая за современными парами, артисту хочется подсказать им быть смелее в проявлении чувств.

В современных отношениях стало меньше живого общения, прогулок и романтики. Об этом актер Роман Курцын рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной».

По словам актера, раньше приглашение девушки на прогулку было настоящим событием, а теперь многие знакомства и чувства уходят в переписки и соцсети. Курцын отметил, что у молодежи были другие представления о внимании, симпатии и ухаживании в прошлом.

«Раньше какие-то понятия были. Сейчас мы утрачиваем какие-то фундаментальные истории», — сказал актер.

По словам Курцына, в данный момент молодые люди чаще знакомятся в интернете, общаются в чатах и реже проводят время вместе вживую. Артист с сожалением отметил, что обычные прогулки, которые раньше воспринимались как важный этап общения, уже не кажутся молодежи чем-то значимым.

«Сейчас же любить не принято. Все по интернету знакомятся, переписываются, и у них любовь через чаты вообще по социальным сетям. Гулять у современной молодежи не принято», — поделился своим видением он.

Курцын вспомнил, что в его юности приглашение девушки на прогулку было особым моментом. Молодые люди ходили рядом, держались за руки, и в этом была своя искренность.

«Целое же событие было — девчонку погулять пригласить. И это фантастично! Мы же ходили за ручки держались», — рассказал артист.

Актер добавил, что иногда, наблюдая за современными парами, ему хочется подсказать им быть смелее в проявлении чувств. По его словам, он может в шутку призвать молодых людей взять друг друга за руки, если видно, что они нравятся друг другу.

«Я иногда кричу: «За ручки возьмитесь! Вы же нравитесь друг другу!» — рассказал Роман.

Также Курцын высказался о том, почему девушкам, по его мнению, часто нравятся хулиганы. Он пояснил, что такой образ особенно цепляет, когда внешняя дерзость сочетается с воспитанностью и вниманием.

«Девчонки всегда любят хулиганов, но это как-то априори принято так», — отметил актер.

Если парень выглядит как хулиган, но при этом ведет себя по-джентльменски, подает руку, открывает дверь и проявляет заботу, по словам артиста, такой контраст производит сильное впечатление. Особенно, добавил Курцын с улыбкой, если он еще и ездит на мотоцикле.

