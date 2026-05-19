Лихачев заявил об угрозе радиации после атак на ЗАЭС и станцию в Бушере

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава «Росатома» указал на необходимость вывести энергетические площадки из зоны боевых действий.

Демонстративные атаки в районах расположения атомных объектов, включая Запорожскую АЭС и иранскую станцию «Бушер», создают угрозу распространения радиации. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Все-таки мировое сообщество, руководство МАГАТЭ, лидеры мировые должны вернуться к этой теме и очень четко понимать, что вот эта игра с огнем, бряцание оружием, вот эти демонстративные атаки в районы ядерных объектов — все это чревато непоправимыми последствиями. Радиация не знает и не хочет знать никаких границ», — высказался он.

Глава «Росатома» сообщил, что в ночь на 19 мая были зафиксированы новые атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Основная часть ударов, по его словам, пришлась на объекты социальной инфраструктуры Энергодара. Такая обстановка, отметил он, усиливает психологическое давление на персонал ЗАЭС и повышает риски, связанные с эксплуатационной безопасностью объекта.

Представителям МАГАТЭ, которые продолжают работу на станции, продемонстрировали последствия последних обстрелов. В частности, речь идет о повреждении трубопровода, проходившего рядом с блоками транспортного цеха, а также стоянки автотранспорта вблизи станции.

Лихачев отдельно обратил внимание на объемы ядерных материалов, находящихся на площадке ЗАЭС. По его словам, на станции размещены тысячи тонн топлива, а объем потенциально опасных веществ многократно превышает показатели, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС. Более 2,6 тысяч тонн отработавшего топлива находятся в открытых хранилищах, в том числе в зоне возможного воздействия беспилотников.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, глава госкорпорации заявил, что, несмотря на снижение интенсивности боевых действий, в регионе продолжают происходить инциденты, связанные с беспилотной авиацией. По его словам, фиксировались случаи поражения дронов в воздушном пространстве Саудовской Аравии, а также падения БПЛА в районе атомной станции Барака, где было повреждено электротехническое оборудование.

Лихачев пояснил, что сохраняющаяся напряженность пока не позволяет вернуться к полноценной работе российских специалистов на иранской АЭС в Бушере. Вместе с тем на объекте остаются 20 российских добровольцев, среди которых — специалисты с большим опытом управления атомными проектами. Они продолжают взаимодействовать с иранским персоналом станции.

В качестве ключевой меры по предотвращению критических сценариев глава «Росатома» назвал создание зон, свободных от применения оружия, вокруг объектов атомной энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители «Россетей» и «Росатома» обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.