Героизм сквозь века: как врач из Помпеи спасал людей до последнего вздоха
Исследователи обнаружили останки античного медика, который погиб под пеплом Везувия вместе со своим профессиональным набором инструментов.
В ходе недавнего исследования археологи установили, что один из погибших при извержении Везувия в 79 году нашей эры жителей Помпеи был профессиональным врачом и пытался оказывать помощь пострадавшим до момента своей гибели. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Габриэль Цухтригель, возглавляющий археологический парк Помпеи, подчеркнул в своем комментарии, что этот человек не просто занимался практикой в рабочие часы, а оставался верен своему долгу даже в условиях смертельной катастрофы.
Ученый отметил, что медик взял с собой инструменты не только для того, чтобы начать жизнь заново на новом месте, но и чтобы помогать окружающим в процессе бегства из гибнущего города. По мнению экспертов, он был захвачен врасплох пирокластическим потоком прямо в момент выполнения своих обязанностей.
Останки были найдены в месте, получившем название «Сад беглецов», где группа из 13 человек пыталась укрыться от разбушевавшейся стихии.
С помощью современных технологий, включая компьютерную томографию и рентгеновское сканирование, специалистам удалось заглянуть внутрь кожаной сумки, которую мужчина крепко прижимал к животу.
Внутри был обнаружен впечатляющий набор инструментов: бронзовые скальпели, пинцеты и специальные пластины из сланца, предназначавшиеся для смешивания лекарственных порошков с медом, вином или уксусом.
Личность погибшего подтверждает и наличие кошелька с серебряными и бронзовыми монетами, что указывает на его достаточно высокий социальный статус в римском обществе того времени.
Катастрофа, вызванная пробуждением Везувия, унесла жизни как минимум двух тысяч человек в Помпеях и Геркулануме. Жители гибли от раскаленных газов и пепла, температура которых достигала восьмисот градусов Цельсия.
Археологи подчеркивают, что работа врачей в те времена была сопряжена с огромным риском из-за отсутствия понимания природы инфекций и анестезии, однако обнаруженные инструменты поражают своей схожестью с современными медицинскими принадлежностями.
Трагическая находка в «Саду беглецов» стала еще одним свидетельством человеческого мужества перед лицом неминуемой гибели, когда профессиональный долг оказался выше страха за собственную жизнь.
