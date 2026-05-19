С флагом и гимном: какие федерации допустили Россию к международным стартам

Несколько мировых спортивных федераций сняли ограничения с российских спортсменов

Фото: Синицын Михаил/ТАСС

Российские спортсмены возвращаются на мировой уровень.

Одним из самых громких решений последних месяцев стало возвращение российских гимнастов на международную арену без нейтрального статуса. Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила участие спортсменов из РФ с флагом и гимном после заседания исполкома в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Теперь ограничения сняты сразу во всех дисциплинах — спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, акробатике и аэробике. Таким образом, российские спортсмены впервые за долгое время смогут официально выступать под национальной символикой.

Борьба пошла на сближение

Еще раньше аналогичный шаг сделал Объединенный мир борьбы (UWW). Решение о полноценном возвращении российских борцов приняли 15 мая.

По словам главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, допуск распространяется на все возрастные категории. До этого международная федерация уже разрешала участие россиян младше 23 лет, однако теперь ограничения сняты полностью.

Пловцам вернули гимн и флаг

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics также пересмотрела свою позицию. В апреле организация разрешила российским спортсменам использовать государственную символику в плавании, синхронном плавании и прыжках в воду.

Президент федерации Хусейн Аль Мусаллам заявил, что за последние годы организация старалась не допускать конфликтов вне спортивных площадок и сохранить международное взаимодействие.

Тхэквондо — с флагом, но не дома

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов до турниров под национальным флагом еще в январе. Решение распространилось как на взрослых, так и на юниоров.

При этом часть ограничений организация все же сохранила. Международные соревнования по-прежнему нельзя проводить на территории России.

Самбо вернулось одним из первых

Международная федерация самбо (FIAS) одной из первых сняла ограничения с российских спортсменов. Решение приняли еще в декабре прошлого года, а официально оно вступило в силу с января 2026-го.

Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев тогда назвал возвращение флага и гимна восстановлением спортивной справедливости.

Дзюдоисты уже выступают под триколором

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать с национальной символикой еще в ноябре 2025 года.

Первым крупным стартом после снятия ограничений стал турнир Большого шлема в Абу-Даби. В самой федерации тогда подчеркнули, что спорт должен объединять людей и способствовать миру.

Юниорам открывают дорогу отдельно

Некоторые международные организации пока разрешили полноценное участие только молодежным сборным России.

В частности, послабления для юниоров ввели Всемирная федерация керлинга, Международная федерация фехтования и Европейская федерация водных видов спорта.

Где ограничения пока остаются

Несмотря на постепенное возвращение российских спортсменов, ряд федераций продолжает придерживаться жесткой позиции.

Полный запрет сохраняется в футболе, биатлоне, легкой атлетике, хоккее и фигурном катании. В некоторых дисциплинах, включая лыжные гонки и велоспорт, россиян допускают только в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики.

