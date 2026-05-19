«Нашла силы дойти до конца»: у дочери Михаила Турецкого родился третий ребенок

У дочери основателя «Хора Турецкого» Михаила Турецкого Натальи родился третий ребенок. Этой радостной новостью поделилась сама наследница музыканта в своем аккаунте в социальных сетях.

«Были моменты, когда уже хотелось опустить руки, но смотря на эти кадры, я так благодарна себе, что я этого не сделала и нашла в себе силы дойти до конца!» — написала Наталья.

Внука Турецкого выносила и родила суррогатная мать. Сама дочь артиста восемь лет пыталась родить третьего ребенка, но большинство многочисленных процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) не увенчались успехом.

Одна из попыток все же привела к беременности. Но у плода в утробе матери диагностировали синдром Дауна. Поэтому Наталья Турецкая со своим мужем, бизнесменом Дмитрием Гилевичем, приняли решение прервать беременность.

Супруги уже воспитывают 12-летнего сына Ивана и девятилетнюю дочь Елену.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.