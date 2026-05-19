Растения-экофильтры будут улучшать качество воды на очистных сооружениях Москвы

Фото: www.globallookpress.com/pinkannjoh/blickwinkel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Их корни успешно борется со множеством соединений.

На очистительных сооружениях Москвы высадят более пяти тысяч растений, которые станут природными экофильтрами. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Для улучшения качества воды в столичном коммунальном хозяйстве с 2000 года используют гиацинт — эйхорнии. Их высаживают с наступлением летнего тепла в городские очистные сооружения — пруды-отстойники.

В 2026 году эти растения посадят на 44 объектах. Планируется, что за лето они очистят приблизительно 100 тысяч кубометров воды и атмосферных осадков, которые поступают в водосточную систему московских улиц.

На портале отметили, что эйхорнии применят на финальном этапе доочистки. К тому моменту вода уже отделена от грязи и песка.

«В фильтрации задействована мощная корневая система эйхорнии, которая на пике своего роста может достигать полуметра в длину. Корни растения покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. Эйхорния успешно борется со множеством соединений и стимулирует рост бактерий, улучшающих качество очищенной воды», — уточнили на сайте.

Эти растения активно размножаются и за сезон способны увеличиться до 40 раз. Это позволяет гиацинту полностью покрыть водную поверхность площадью до десяти тысяч квадратных метров.

После завершения цветения в конце лета эйхорния может осесть на дно водоема, что способствует появлению лишнего ила. Чтобы этого избежать, в середине осени растения извлекают из очистительных сооружений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в парке «Сокольники» благоустроят территорию. Работы охватят около 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов планируют восстановить беседку и мост на историческом месте, создать прогулочные маршруты, спортивные пространства и обновленную детскую зону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.