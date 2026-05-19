Теплее, чем в Сочи: Петербург накрыла аномальная жара

Воздух в Петербурге может прогреться до плюс 30 градусов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Воздух в Северной столице может прогреться до плюс 30 градусов.

Жители Петербурга делают ставки, насколько высоко сегодня поднимутся столбики термометров. В город пришла аномальная жара. По прогнозам, воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Правда, лето заглянуло только на сутки. Уже завтра июльский зной сменится резким похолоданием, и город на Неве накроют дожди.

Москва тем временем может побить температурный рекорд полувековой давности. Показатели термометров — выше, чем на курортах Черного моря. Для сравнения: в Сочи сейчас всего лишь плюс 16 градусов. В столице — уже 29, и это не предел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москву накрыла редкая для мая тропическая жара. Температура воздуха во второй половине недели достигнет плюс 30–32 градусов, что на семь-девять градусов выше климатической нормы. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Причиной экстремального потепления стали горячие воздушные массы из Центральной Азии, где температура доходит до плюс 40 градусов. Высокие температуры зафиксировали во Владимирской, Костромской, Рязанской областях, а также в Архангельской области, Коми и Вологодчине. Подобная жара во второй половине мая случается редко — схожие показатели наблюдались лишь в 1979 и 2014 годах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.