Декрет без паузы: россиянам объяснили, как сохранить пособие и зарплату

Оказалось, что родители могут официально работать полный день и при этом не лишаться выплат на ребенка.

Россияне, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют возможность совмещать полноценную работу с получением ежемесячного пособия. Об изменениях в правилах Газете.ру рассказала HR-директор девелоперской компании Валентина Романова.

Эксперт пояснила, что раньше для сохранения выплат родителям приходилось оформлять сокращенный график — например, работать на половину ставки. Однако с 2024 года порядок изменился. Теперь мать, отец или другой родственник, оформивший отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, может официально трудиться на полный день и при этом продолжать получать пособие.

«Многие родители до сих пор уверены, что для сохранения пособия необходимо работать только на неполной ставке. Раньше, до 2024 года, действительно приходилось оформлять сокращенный график — например, на 0,5 или 0,8 ставки, чтобы не потерять выплаты. Сейчас правила изменились и стали более гибкими», — отметила Валентина Романова.

По словам специалиста, закон разрешает совмещать декретный отпуск с полноценной занятостью — как в офисе, так и удаленно либо по совместительству. При этом право на выплаты сохраняется в полном объеме.

Романова подчеркнула, что особенно востребован такой формат стал среди сотрудников на удаленке. Многие семьи после рождения ребенка сталкиваются с ростом расходов, поэтому возможность одновременно получать зарплату и пособие дает дополнительную финансовую стабильность.

Эксперт также привела данные исследования компании. Согласно опросу, более половины россиянок вышли на работу еще до окончания декрета или вовсе не прерывали карьеру. При этом только небольшая часть призналась, что причиной стали деньги. Большинство женщин объяснили свое решение желанием не выпадать из профессии и сохранять карьерный рост.

«Изменения стали особенно актуальны для семей, где после рождения ребенка существенно увеличились расходы, а один доход не покрывает все потребности. Это дает семьям больше гибкости. Родители могут не выпадать надолго из профессии, сохранять карьерный темп и уровень дохода. Особенно востребован такой формат среди сотрудников, работающих удаленно», — добавила эксперт.

Кроме того, декрет нередко становится периодом серьезных карьерных перемен. Многие женщины во время отпуска по уходу за ребенком меняют место работы, получают повышение или даже осваивают новую профессию.

Для сохранения пособия родителям необходимо официально оформить отпуск по уходу за ребенком у работодателя и подать необходимые документы. После этого можно вернуться к работе в любом формате — очно, дистанционно или в гибридном режиме. Главное условие — не писать заявление о досрочном прекращении отпуска.

«Главное, что отпуск по уходу за ребенком сохраняется юридически. Сотрудник не пишет заявление о досрочном прекращении отпуска, а просто оформляет выход к работе в согласованном формате. В этом случае человек продолжает получать ежемесячное пособие одновременно с заработной платой», — пояснила Валентина Романова.

Эксперт также напомнила, что оформить отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник, который фактически занимается ребенком. По мнению эксперта, такой подход помогает семьям гибче распределять обязанности и финансовую нагрузку.

В завершение Романова посоветовала заранее продумывать финансовый план на период декрета и внимательно изучать все доступные меры поддержки.

«Важно официально оформлять отпуск по уходу за ребенком, даже если планируется быстрый выход на работу. Также стоит проверять право на региональные выплаты, компенсации и дополнительные меры поддержки для семей с детьми — многие просто не знают о части доступных льгот», — отметила она.

