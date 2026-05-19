Любовный обман: женщина год общается с фантомом в ожидании свадьбы

New York Post: женщина год общается с фантомом в ожидании свадьбы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее родственники бьют тревогу из-за виртуального романа.

В США женщина в течение целого года поддерживает романтические отношения с мужчиной из интернета. Его она никогда не видела в реальности и даже не слышала его голоса. С такой проблемой обратился брат мужа пострадавшей в издание New York Post.

По словам обратившегося, вся коммуникация пары происходит исключительно через текстовые сообщения. Несмотря на отсутствие личного контакта, женщина всерьез заявляет о планах выйти замуж за своего виртуального избранника сразу после их первой реальной встречи.

Однако долгожданное свидание постоянно переносится по инициативе партнера под различными и крайне запутанными предлогами. Подозрения близких усилились, когда выяснилось, что женщина тайно покупает подарочные карты для своего возлюбленного, что является классическим признаком финансового мошенничества.

Ситуация достигла критической точки, когда пострадавшая отказалась вовремя приехать к родственникам, чтобы помочь им после сложной операции. Она сдала авиабилет, купленный братом мужа, заявив, что ее жених якобы планировал сопровождать ее, но не смог приехать в назначенные даты.

В итоге женщина прибыла на неделю позже и в одиночестве. Она продолжила верить в искренность чувств своего онлайн-партнера.

Эксперты по безопасности отмечают, что использование подарочных карт — это излюбленный метод «кэтфишеров», так как такие транзакции практически невозможно отследить. Родственник пострадавшей выразил опасение, что женщина может потерять все свои сбережения, если не прекратит общение.

Специалисты подчеркивают, что подобные случаи романтического мошенничества стали настолько массовыми, что ФБР создало отдельное подразделение для их расследования. Одной из главных улик обмана считается категорический отказ собеседника от видеозвонков или обычных телефонных разговоров. Это обычно указывает на несоответствие реальной личности и его онлайн-эго.

Жертвам таких схем настоятельно рекомендуют немедленно прерывать любые контакты и обращаться в центр жалоб на интернет-преступления.

В данном случае женщина полностью игнорирует предостережения семьи, продолжая надеяться на счастливый финал с человеком, который фактически существует только в ее смартфоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.