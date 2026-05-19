Российская армия освободила населенный пункт Волоховка

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В операции участвовала группировка войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные установили контроль над селом в ходе продвижения на данном направлении. Другие подробности операции в Минобороны пока не раскрыли.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Кутьковка и Боровая в Харьковской области.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» смогли занять оба села в ходе активных наступательных действий.

Кроме того, российские силы нанесли удары по подразделениям ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Боестолкновения происходили в районах Великой Шапковки, Гороховатки, Студенка и Червоного Оскола в Харьковской области, а также возле Красного Лимана, Маяков, Святогорска и Сидорово на территории ДНР.

В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более 170 боевиков. Также российские подразделения уничтожили бронемашину, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, а еще вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы и комплекс контрбатарейной борьбы.

