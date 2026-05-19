Таиланд меняет безвизовый режим: туристам из России сократят срок пребывания

Страна остается одним из самых популярных направлений для отдыха.

Безвизовый режим Таиланда ужесточают. Власти страны решили отказаться от 60-дневного пребывания для граждан более чем 90 государств и вернуться к прежнему формату — около 30 дней без визы. В том числе сокращение срока пребывания затронет и российских туристов. Об этом сообщило Khaosod.

Кабинет министров Таиланда одобрил отмену расширенного безвизового режима. Теперь параметры въезда должен рассмотреть комитет по визовой политике королевства.

Окончательные условия власти Таиланда намерены определять отдельно для каждой страны — с учетом вопросов безопасности, поведения туристов и экономических интересов государства.

Почему Таиланд меняет безвизовый режим

В Таиланде 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран ввели в 2024 году. Тогда мера должна была поддержать туристическую отрасль и увеличить поток иностранных гостей.

Однако позже власти начали говорить о злоупотреблениях туристическим режимом. По данным Reuters, сокращение срока безвизового пребывания до 30 дней власти связывают с борьбой с преступностью и нелегальной деятельностью иностранцев.

Речь идет, в частности, о случаях, когда иностранцы использовали длительный безвизовый срок не для отдыха, а для работы, нелегального бизнеса или участия в мошеннических схемах.

Что изменится для туристов

После отмены 60-дневного режима большинство иностранцев смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней. При этом точные правила для каждой страны еще должны быть утверждены.

Для россиян это означает, что привычный формат длительного отдыха в Таиланде может измениться. Сейчас российские туристы могут находиться в стране без визы до 60 дней, а затем продлить пребывание еще на 30 дней через иммиграционную службу.

Если новые правила вступят в силу, путешественникам придется внимательнее планировать сроки поездки, особенно если речь идет о зимовке, удаленной работе или длительном семейном отдыхе.

Когда новые правила безвизового режима вступят в силу

Точная дата перехода на 30-дневный безвизовый режим пока не названа. После решения кабинета министров параметры въезда должен рассмотреть визовый комитет Таиланда.

До официального утверждения новых правил туристам стоит проверять требования перед вылетом — на сайтах авиакомпаний, консульств и миграционных служб.

Почему это важно для россиян

Таиланд остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. Страну выбирают для зимнего отдыха, длительных поездок, лечения, удаленной работы и семейных путешествий.

По данным лаосского агентства KPL со ссылкой на туристические власти Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 1,9 миллиона россиян. Это стало рекордным показателем. Россия также называлась крупнейшим европейским туристическим рынком для Таиланда.

Что делать туристам

Тем, кто планирует поездку в Таиланд, лучше заранее проверить срок действия паспорта, правила въезда, возможность продления пребывания и требования к обратному билету.

Если поездка рассчитана больше чем на месяц, стоит заранее рассмотреть визовый вариант, чтобы не нарушить миграционные правила. За оверстей в Таиланде могут назначить штраф, депортацию и запрет на въезд.

