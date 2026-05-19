Фото: Reuters/Tom Little

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, сообщили в российской разведке.

Украина намерена запускать беспилотные летательные аппараты с территории стран Балтии, чтобы демонстрировать Западу свою «боеспособность». Об этом 19 мая сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые страны Балтии уже предоставляли ВСУ. Беспилотники планируется запускать непосредственно с их территории. Такая тактика должна сократить время подлета к целям и повысить эффективность атак.

В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс». Киев убедил Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответа Москвы.

Ранее портал InfoBRICS отмечал, что предоставление странами НАТО своего воздушного пространства дронам ВСУ для ударов по территории РФ равносильно объявлению войны России.

Напомним, 14 мая на фоне правительственного кризиса в отставку ушла премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Причиной стал инцидент с беспилотниками 7 мая, после которого покинул пост министр обороны Андрис Спрудс, а партнеры по коалиции заявили, что больше не доверяют главе правительства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.