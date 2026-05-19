Бюджетный отжиг: названы самые дешевые места для летнего отдыха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Летний отпуск может не ударить по карману, если правильно выбрать регион для поездки.

Для максимально экономного отдыха на море этим летом россиянам стоит выбрать Анапу. Об этом сообщило Lenta.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

По словам представителя ассоциации, Анапа сейчас является наиболее доступным морским курортом страны. Цены здесь значительно ниже, чем в других популярных локациях. Отдых в этом городе обойдется на 20% дешевле, чем в Сочи, на 15% выгоднее, чем в Крыму, и на 10% доступнее в сравнении с Геленджиком.

Ромашкин подчеркнул, что город практически полностью справился с последствиями экологического инцидента — разлива мазута в акватории Черного моря.

Уже с 1 июня для посещения туристов откроются около десяти километров обновленных и очищенных пляжных зон. Эксперт также отметил, что не стоит рассчитывать на дальнейшее снижение стоимости туров в этом направлении. Текущие расценки и так находятся на минимально возможном уровне.

Помимо пляжного отдыха, в АТОР выделили еще три перспективных направления для разных типов досуга. Любителям культурного просвещения советуют обратить внимание на Золотое кольцо России, где посещение музеев и проживание в гостиницах обойдется дешевле, чем в столице.

Жителям московского региона для оздоровления рекомендуют выбирать подмосковные санатории, что позволит существенно сэкономить на авиаперелетах в Кисловодск или другие города Кавминвод.

Для сторонников активного времяпрепровождения — походов, конных туров и сплавов — идеальным вариантом станет Карелия. Этот регион признан более бюджетной альтернативой Горному Алтаю, Байкалу или Камчатке, в первую очередь из-за меньших транспортных расходов на дорогу до места отдыха.

