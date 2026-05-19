Споткнулась в панике: в Индии во время драки слонов погибла туристка

В Индии во время драки слонов погибла туристка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несчастный случай произошел в популярном сафари-парке.

В Индии слон раздавил 33-летнюю туристку во время драки на территории сафари-парка «Дубаре». Об этом сообщило издание The Indian Express.

Происшествие случилось, когда группа путешественников наблюдала за повседневной жизнью слонов. Посетители следили за гигиеническими процедурами и кормлением животных, однако мирная обстановка внезапно сменилась хаосом.

Между двумя крупными особями по кличке Мартанда и Канчан началась ожесточенная стычка. В ходе борьбы один из слонов не удержал равновесие и рухнул на землю.

Испуганные люди бросились врассыпную, стараясь покинуть опасную зону. Однако одна туристка споткнулась и упала, после чего была придавлена массивным телом повалившегося животного.

Министр экологии, лесного хозяйства и окружающей среды штата Эшвар Кхандре уже отреагировал на случившуюся трагедию. Чиновник распорядился провести тщательное расследование обстоятельств гибели женщины и разработать комплекс мер, которые помогут исключить подобные несчастные случаи в будущем.

Подобные инциденты в Индии фиксировались и ранее. В частности, во время одного из религиозных фестивалей пара слонов запаниковала из-за шума взрывающихся петард. Разъяренные гиганты начали крушить все на своем пути, что привело к гибели трех человек под их весом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.