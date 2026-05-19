Побег из гарема: женщина раскрыла ужасы жизни в секте многоженцев

Детство среди десятков братьев и статус человека второго сорта заставили девушку бросить семью ради свободы.

Жительница США по имени Джанет сумела разорвать связи с радикальной религиозной общиной, в которой она провела детство и юность. Об этом сообщила газета Metro.

Женщина поделилась подробностями своего взросления в рядах Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Данная конфессия является ответвлением мормонизма и активно пропагандирует многоженство среди своих последователей.

Отец Джанет состоял в браке одновременно с четырьмя женщинами, каждую из которых девочка была обязана считать своей матерью. Семья была огромной: под одной крышей ютились сразу 45 детей, включая саму героиню истории и ее 44 братьев и сестер.

По словам Джанет, идеология секты с ранних лет внушала девочкам, что роль одной из многочисленных супруг высокопоставленного мужчины является священной привилегией и высшим благом.

Женщинам в этом сообществе категорически запрещалось вступать в романтические отношения по собственному выбору, так как это якобы нарушало божественный замысел. Супругов для девушек, достигших двадцатилетия, подбирали старейшины или родители на основе предварительных договоренностей.

Героиня вспоминала, что жизнь внутри закрытой группы была крайне тяжелой, прежде всего из-за дискриминации. Она подчеркнула, что ко всем представительницам слабого пола в общине относились как к существам второго сорта, лишенным собственного голоса и прав.

Хотя в юности Джанет старалась смириться со своей участью, со временем она начала разочаровываться в устоях церкви. Решающим фактором стали откровенные беседы с сестрами и подругами, которые уже были выданы замуж.

Они признавались, что глубоко несчастны в браке, страдают от дефицита мужского внимания и перманентного чувства предательства со стороны мужей, которые постоянно переключались на других жен.

В возрасте 20 лет американка решилась на побег, обретя долгожданную независимость. Вслед за ней из секты позже ушли ее родная мать и часть сестер, однако большинство братьев предпочли остаться верными религиозной организации и ее традициям.

