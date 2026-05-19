Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
Острый перец снижает артериальное давление и замедляет ритм сердца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Употребление пикантной пищи может положительно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Регулярное включение в рацион острого перца и продуктов на его основе способствует небольшому снижению артериального давления и замедлению ритма сердца. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в научном журнале Food& Function.
Специалисты провели масштабный анализ, изучив итоги 14 различных клинических испытаний. В центре внимания экспертов оказались капсаициноиды — специфические вещества, которые отвечают за характерную остроту перца.
В рамках экспериментов респонденты употребляли жгучий овощ в самых разных формах: от сухого порошка красного перца и свежего сока до ферментированной корейской пасты кочуджан и концентрированных биологических добавок с экстрактом этого растения.
Ученые стремились выяснить, как именно подобные гастрономические привычки отражаются на жизненно важных показателях организма.
В ходе наблюдений было установлено, что мгновенного или радикального влияния на давление продукт не оказывает. Тем не менее в тех исследованиях, которые длились более 12 недель, зафиксирован положительный накопительный эффект.
У испытуемых наблюдалось снижение диастолического давления в среднем на 0,8 миллиметра ртутного столба. Дополнительно было отмечено замедление частоты сердечных сокращений примерно на полтора удара в минуту.
Хотя авторы научной работы признают, что такие изменения пока нельзя назвать клинически значимыми для лечения серьезных патологий, они подтверждают наличие реального механизма влияния острого перца на сердце.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.