Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил

Минобороны России сообщило о проведении с 19 по 21 мая учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. К маневрам привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В рамках учения запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России, а также отработка задач с ядерным оружием, размещенным в Белоруссии. Всего задействовано свыше 64 тысяч военнослужащих, более 7,8 тысячи единиц вооружения и техники, свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок (из них восемь — стратегического назначения).

Цель учений — совершенствование навыков руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками, проверка их действий при подготовке к сдерживанию потенциального агрессора.

Ранее, 12 мая, командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске тяжелой МБР «Сармат». Владимир Путин назвал этот комплекс самым мощным в мире, подчеркнув, что его показатели более чем в четыре раза превосходят любые западные аналоги. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 16 мая заявил, что Россия тем самым демонстрирует возможности для охлаждения «горячих голов» на Западе, заигрывающихся с концепциями «ядерных зонтиков».

