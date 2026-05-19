Силы ПВО за ночь сбили 315 дронов ВСУ над 19 регионами России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Беспилотники уничтожены также в небе над Московским регионом, Кубанью, Крымом и Азовским морем.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 19 мая сообщило Минобороны России.

Цели поражены над Воронежской, Курской, Брянской, Новгородской, Рязанской, Калужской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Псковской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Смоленской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что за ночь в небе над регионом сбили шесть беспилотников. На местах работают оперативные группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Чехове организованы поиски двух пятилетних детей, самовольно покинувших территорию детского сада во время прогулки. Об этом проинформировал Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Инцидент произошел днем 18 мая в дошкольном учреждении на улице Мира. В тот момент на площадке находились воспитанники средней и старшей групп. По предварительным данным, двое приятелей из средней группы незаметно отошли за веранду и пролезли под ограждением. Позже воспитатели обнаружили примятую траву на месте, где дети выбрались наружу.

Пропажу заметили не сразу, после чего педагоги обратились в полицию и к волонтерам — начались активные поиски по городу. Некоторые местные жители сообщали, что видели ребят на улицах Чехова. Предположительно, мальчики пытались добраться до дома самостоятельно, но по дороге заблудились.

