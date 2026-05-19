«Уходим вовремя»: датская поп-группа Aqua завершает карьеру

На весь мир коллектив прогремел благодаря хиту «Barbie Girl».

Легендарная датская поп-группа Aqua объявила об уходе со сцены. В своем обращении к поклонникам участники группы дали понять: лучше уйти вовремя, оставив после себя исключительно приятные воспоминания, чем дожидаться творческого кризиса и разочарования фанатов.

Коллектив образовался еще в 1989 году. Группа продала более тридцати миллионов пластинок по всему миру, пережила взлеты и долгий творческий перерыв.

Но для миллионов слушателей Aqua навсегда останется символом беззаботных нулевых, а их самый узнаваемый хит про куклу Барби до сих пор крутится в плейлистах по всему миру.

