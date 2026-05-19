Сельское самбо: на соревнования в Липецкую область приехали спортсмены из 23 регионов страны

Задача турнира — отобрать молодежь из глубинки на первенство России.

Липецкая область на несколько дней стала столицей самбо, где проходит Всероссийский турнир среди сельской молодежи. В селе Хмелинец встретились более 200 спортсменов, для которых эти соревнования — не только путь к медалям, но и возможность пробиться на большую арену и защитить честь своего региона. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев болел за атлетов.

Село Хмелинец вряд ли было известно за пределами Липецкой области. Теперь сюда приехали спортивные делегации из 23 регионов России — на молодежный турнир по самбо.

«Мы родина сельского самбо, естественно, для нас это важнейший турнир. Он раз в год проводится, поэтому все ставки на этот турнир», — рассказал тренер по самбо из Орловской области Николай Маслов.

Городским тут не место, потому что эти соревнования исключительно для сельской молодежи. В глубинке так много талантов, которым нужно помочь проявить себя на новом уровне. Они еще стесняются камеры.

Но на ковре знают, как проводить захваты, делать броски и достигать поставленных целей.

«Хочется выиграть, отобраться на всероссийские соревнования. Победы только хочу», — поделился участник всероссийских соревнований по самбо среди сельской молодежи Артемий Мамин.

В этом жестком виде спорта не обходится без травм, но именно так закаляется характер чемпионов. Блеск медалей и кубков — дополнительная мотивация. Подсказки тренера бесценны.

Турнир посвящен памяти кавалера Ордена Мужества Константина Яковлева. В детстве он тоже занимался самбо, как эти 200 мальчишек и девчонок, которые выступают на первенстве.

«Одна из идей проведения данных соревнований — чтобы спортсмены с сельских территорий отбирались на первенство России на официальный старт», — пояснил главный судья Всероссийских соревнований по самбо среди сельской молодежи Александр Судариков.

Это уже четвертый турнир по самбо для сельской молодежи. Раньше его проводили в Орловской области в Кривцово-Плоте, которое считается родиной сельского самбо. Сегодня соревнования впервые сменили прописку на соседний регион.

«Очень важно, чтобы это было село или деревня, потому что наша задача через самбо сохранять сельский уклад жизни, сельские территории, а еще лучше — возрождать. А село — это вообще колыбель, золотая колыбель русского народа. Это и демография, это и генофонд, это и обороноспособность нашей страны», — заявил вице-президент Федерации самбо России Анатолий Якунин.

Призовые места состязаний дают возможность выступить на Всероссийском первенстве. Чемпионат пройдет в начале июня в Уфе. И уже там сельская или городская прописка участника не будет иметь значения.

