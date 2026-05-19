Студенты стали чаще использовать ИИ для написания дипломных работ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом нейросети под силу далеко не все задачи.

Студенты в России все чаще используют искусственный интеллект. Как выяснили «Известия», количество дипломных работ с применением нейросетей в последние годы выросло примерно в четыре раза.

Как правило, к электронному разуму обращаются учащиеся технических и экономических вузов, когда пишут введения и заключения — там, где текст идет по шаблону. А вот с аналитикой и логикой ИИ пока справляется хуже.

Дипломные работы проверяют на применение нейросети с помощью специальных программ, но и они ошибаются. Известны случаи, когда студентов заставляли десятки раз переписывать работу как раз из-за таких ложных показаний.

Ранее юрист Иван Курбаков напомнил студентам об их правах на государственном экзамене. По его словам, университет обязан заранее предоставить программу, экзаменационные вопросы, критерии оценки и правила для апелляции. Студенты имеют право на полную информацию о проведении экзамена и на уважительное отношение комиссии, которая должна оценивать только уровень знаний.

Курбаков подчеркнул, что на результат не должны влиять конфликтные ситуации, личная симпатия или политические взгляды. Студентам с ограниченными возможностями могут предоставить ассистента, необходимые технические средства и дополнительное время. Члены комиссии не должны допускать унижения, грубого обращения и провокационных вопросов.

При необъективной оценке или нарушениях студент может подать апелляцию, а при неудовлетворительном результате или неявке по уважительной причине — пересдать экзамен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.