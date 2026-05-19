Нейросеть против борщевика: умные камеры в Петербурге будут штрафовать за сорняк

При этом у ИИ все еще есть «слепые пятна».

В Ленинградской области все силы бросили на борьбу с опасным сорняком. К делу подключились не только химики и активисты, но и нейросеть. Умные камеры отслеживают каждый куст борщевика, а штрафы за сорняк на участке приходят автоматически. Корреспондент «Известий» Егор Еперев расскажет, что грозит нарушителям.

Если этот очаг попадет в поле зрения умных камер — а он обязательно попадет, — никаких предупреждений, сразу штраф. Выявлять жгучий сорняк с помощью нейросети начали только в конце прошлого сезона. Но обучается искусственный интеллект сам и очень оперативно. Яркий пример — кондиционеры на зданиях.

«Уверенность нейросети по выявлению кондиционеров на лицевых фасадах здания была чуть выше 80%. На текущий момент — 99,9%. То же будет и с борщевиком», — рассказал начальник управления внедрения сквозных технологий ГАТИ Максим Тальский.

Все окрестности Петербурга машина объезжает примерно за месяц.

Везде, конечно, на машине не пролезешь. И, несмотря на искусственный интеллект, рентгеновским зрением камеры ГАТИ пока не обладают. А значит, можно только догадываться, сколько очагов с борщевиком остаются незамеченными.

С 1 марта все арендаторы и владельцы любых земель могут получить штраф за опасный сорняк на своей территории. Поэтому в ход у дачников идут даже самые неочевидные средства.

Вот такого, как сам Николай называет, «Кракена» заказал из Китая. Обжигающего сока сорняка вездеход не боится.

«Весит она примерно полтонны, радиус обработки у нее около километра. Я завариваю себе чаек и наблюдаю за тем, как эта чудо-машина косит мой борщевик», — поделился владелец земельного участка Николай Федоров.

Косит раз в год, когда борщевик наберет бутоны, перед самым выпуском семян. Визуально сорняк исчезает, но не погибает. Уничтожают растение с помощью гербицидов — специальных химикатов, которые проникают через листья и убивают корневую систему. Ученые подобрали идеальную формулу, комбинируя существующие препараты.

«Мы стараемся применять так называемые селективные гербициды, гербициды избирательного действия, которые подавляют борщевик и другие широколистные сорняки, но не трогают так называемые однодольные, или злаки, и не повреждают хвойные», — пояснил начальник НИО, доктор сельскохозяйственных наук Александр Егоров.

Для лесов нужна одна формула, для полей — другая, в населенных пунктах — третья. Селективные препараты уже начали применять, но пока их не пустили в массы. Активисты борются с борщевиком вручную.

Сорняк плотно пустил корни и хорошо себя чувствует даже среди каменных джунглей — вот так растет прямо у метро.

«На этом месте не будет борщевика. Таким образом копать его вообще не сложно. И почему это не делают наши службы благоустройства, я не знаю», — рассказала активистка Светлана Елинская.

Чаще всего коммунальные службы борщевик все-таки скашивают вместе с травой. Хотя выкапывать его — наиболее эффективный и бюджетный способ. И делать это лучше всего именно сейчас, в мае. Ведь машины с умными камерами уже начали объезд. Если при повторной проверке борщевик не исчезнет — штраф придет снова.

