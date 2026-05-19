Право на выплату: кто и как может получить накопительную часть пенсии

Такую льготу могут выплатить несколькими способами.

Накопительная часть пенсии — это деньги, которые формировались из страховых взносов работодателя или добровольных взносов гражданина. В отличие от страховой пенсии, такие средства учитываются отдельно и могут храниться в Социальном фонде России (СФР) или негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

В 2026 году право на выплату пенсионных накоплений возникает у женщин при достижении 55 лет, а у мужчин — 60 лет. При наличии права на досрочную пенсию обратиться за деньгами можно раньше.

У кого есть накопительная часть пенсии

Пенсионные накопления могут сформироваться у участников программы государственного софинансирования пенсий, у владельцев средств материнского капитала, если они направляли их на будущую пенсию, и у тех, кто самостоятельно заключал договор с негосударственным пенсионным фондом.

Узнать, есть ли у человека накопительная часть пенсии, можно через Госуслуги, личный кабинет Социального фонда России, МФЦ или клиентскую службу фонда. В выписке будет указано, где именно находятся средства — в СФР или НПФ.

Как можно получить накопительную часть пенсии

Пенсионные накопления могут выплатить несколькими способами.

Первый вариант — единовременная выплата. В этом случае человек получает всю сумму сразу.

Второй вариант — срочная пенсионная выплата. Она назначается на определенный срок, но не менее десяти лет.

Третий вариант — пожизненная накопительная пенсия, которая выплачивается каждый месяц вместе с другими пенсионными выплатами.

Когда деньги выплатят одной суммой

Единовременная выплата положена не всем. Ее назначают, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 10% от среднего прожиточного минимума пенсионера по России. В 2026 году этот минимум составляет 16 288 рублей.

Проще говоря, если накоплений немного, их могут выдать сразу. Если сумма больше установленного порога, деньги будут выплачивать ежемесячно.

Как подать заявление на накопительную часть пенсии

Если накопительная часть пенсии находится в Социальном фонде России, заявление можно подать через Госуслуги, сайт СФР, МФЦ или клиентскую службу фонда.

Если деньги находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно именно в этот НПФ — через личный кабинет, офис или другим способом, который предлагает фонд.

СФР и негосударственные пенсионные фонды рассматривают заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в течение пяти рабочих дней.

Какие документы понадобятся для накопительной части пенсии

Обычно для оформления выплаты нужны паспорт, СНИЛС и заявление. Также могут потребоваться реквизиты банковского счета, на который перечислят деньги.

Перед подачей заявления лучше запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Она поможет понять, есть ли пенсионные накопления и где они хранятся.

Можно ли получить накопления умершего родственника

Пенсионные накопления могут получить правопреемники, если человек умер до назначения накопительной пенсии или до полного получения срочной выплаты. Для этого необходимо обратиться в СФР или НПФ, где хранились средства.

Срок обращения обычно ограничен, поэтому родственникам лучше не затягивать с подачей заявления.

Что важно помнить о накопительной пенсии

Накопительная часть пенсии не назначается автоматически во всех случаях. Человеку нужно самому проверить наличие средств и подать заявление на выплату.

Главное — выяснить, где находятся накопления, оценить возможный формат выплаты и обратиться в нужную организацию. Тогда деньги можно будет получить либо сразу, либо в виде ежемесячной прибавки к пенсии.

