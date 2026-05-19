Самые опасные регионы: где аллергикам в России жить сложнее всего

Сезонная аллергия в России в 2026 году началась раньше обычного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Работа над препаратами от сезонной напасти продолжается.

Сезонная аллергия в России в 2026 году началась раньше обычного. Из-за теплой зимы пыльца деревьев появилась в воздухе уже в марте, а врачи фиксируют рост обращений пациентов с поллинозом. На юге страны активность аллергенов зафиксировали еще раньше. Об этом сообщили «Известия».

В воздухе уже обнаруживали пыльцу ольхи и лещины. Следом за ними наступает один из самых тяжелых периодов для аллергиков — цветение березы. Именно она считается одним из самых агрессивных весенних аллергенов в средней полосе России.

По данным календарей цветения, в Центральном федеральном округе сезон пыльцы в 2026 году проходит с марта по сентябрь, а среди основных аллергенов указаны ольха, береза, злаковые, полынь и лебеда.

Почему сезон аллергий начался раньше

Ранний старт сезона специалисты связывают с аномально теплой зимой и изменением погодных условий. Из-за мягкой погоды растения начинают цвести раньше, а период пыления становится более долгим.

Директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин отметил, что количество обращений к аллергологам растет.

«В воздухе уже фиксируется пыльца ольхи и лещины, а следом ожидается пик по березе — одному из самых агрессивных аллергенов, от которой москвичи весной уезжают в вынужденные путешествия — например, в Мурманск», — рассказал Чикин.

По словам экспертов, сезонная аллергия с каждым годом становится не только более ранней, но и более продолжительной. Врачи также предупреждают: загрязнение воздуха в крупных городах может усиливать реакцию организма на пыльцу.

Где аллергикам тяжелее всего

Самым сложным периодом для жителей Москвы, Подмосковья и Поволжья остается весна. В это время в воздухе появляется высокая концентрация пыльцы березы, ольхи и лещины.

В Сибири и на Урале цветение обычно начинается позже, но проходит резко и интенсивно — чаще всего в мае и июне.

На Северо-Западе высокая влажность может снижать концентрацию пыльцы, однако в сухую и ветреную погоду симптомы аллергии также способны резко усиливаться.

На юге России главная опасность для аллергиков приходится на лето и начало осени. С июля по сентябрь там активно цветет амброзия — один из самых сильных природных аллергенов. Врачи отмечают, что даже небольшая концентрация ее пыльцы может вызывать выраженную реакцию.

Какие симптомы вызывает сезонная аллергия

Сезонная аллергия часто похожа на простуду, поэтому ее легко перепутать с вирусной инфекцией.

Чаще всего у аллергиков появляются:

насморк и заложенность носа;

частое чихание;

зуд в глазах и слезотечение;

першение в горле;

кашель;

слабость и головная боль.

При тяжелом течении аллергия может провоцировать приступы бронхиальной астмы. Поэтому людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы врачи советуют заранее готовиться к сезону цветения.

Как подготовиться к сезону аллергий

Специалисты рекомендуют начинать профилактику заранее, а не ждать появления сильных симптомов. В южных регионах подготовку лучше начинать уже в феврале–марте, в центральной части России — в середине марта, а в северных регионах и Сибири — в апреле.

Аллергикам советуют следить за календарем цветения и уровнем пыльцы, реже открывать окна в сухую ветреную погоду, чаще делать влажную уборку и принимать душ после прогулок.

Также важно не назначать себе препараты самостоятельно. Антигистаминные средства и другие лекарства лучше подбирать вместе с врачом, особенно если симптомы повторяются каждый сезон.

Какие новые методы лечения разрабатывают

В России продолжается работа над препаратами против сезонной аллергии. В частности, клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы планируют полностью завершить в 2026 году. Испытания направлены на оценку безопасности и эффективности препарата против симптомов сезонной аллергии.

Кроме того, российские специалисты разрабатывают вакцину против аллергии на амброзию. Этот аллерген особенно опасен для южных регионов страны, где растение активно цветет во второй половине лета и начале осени. По данным Интерфакса, препарат против аллергии на пыльцу амброзии проходит доклинические исследования.

Пока же главным способом защиты остаются ранняя профилактика, контроль концентрации пыльцы и своевременное обращение к аллергологу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.