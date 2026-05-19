Испанский суд оправдал певицу Шакиру по делу о налоговом мошенничестве

Испанский суд признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

По данным СМИ, суд не только оправдал артистку, но еще отменил штраф, который был назначен исполнительнице местным налоговым ведомством в 2021 году. Размер выплаты составил 55 миллионов долларов (около 4,8 миллиарда рублей по курсу 2021 года).

«Судья постановил, что власти не смогли доказать, что Шакира провела в Испании более 183 дней в 2011 году, как того требует испанское законодательство, чтобы считаться налоговым резидентом страны. Это не влияет на налоговые годы после 2011 года», — отметили в материале агентства.

По заявлению налогового ведомства, в то время артистка состояла в отношениях с бывшим футболистом «Барселоны» Жераром Пике и вела активную деятельность в Испании. На основе этого и был назначен штраф. Но суд признал данную меру незаконной, так как она обоснована лишь недоказанным предположением.

Суд не только оправдал исполнительницу, но и обязал ведомство вернуть певице деньги, причем с учетом процентов. То есть казначейство должно артистке 60 миллионов евро (приблизительно 5,08 миллиарда рублей).

