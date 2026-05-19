С июня на границе России и Казахстана внедряется цифровой контроль грузоперевозок

С июня на границе России и Казахстана внедряется цифровой контроль грузоперевозо

Фото, видео: Минфин России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

СПОТ-система позволит эффективно бороться с нелегальным импортом.

В России все готово к запуску так называемой СПОТ-системы (система подтверждения ожидания товаров), которая позволит эффективно бороться с нелегальным импортом. Инспекцию на границе с Казахстаном провели главы Минфина и Федеральной таможенной службы.

Мобильные группы будут осуществлять выборочный контроль на наличие у перевозчиков специального QR-кода. Он содержит сведения о получателе товара, а также информацию об уплате налогов. Проверка занимает несколько минут, охватит значительную часть грузопотока и не создаст задержек при пересечении границы. Полноценно запустят систему уже 1 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС