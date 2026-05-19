Суд признал сбежавшего от алиментов москвича пропавшим без вести

Жительница Москвы смогла добиться признания бывшего мужа мертвым, чтобы добиться пенсии по потере кормильца для ребенка.

А теперь о необычном судебном процессе, который может стать прецедентом для всей российской юридической практики. Жительница Москвы через суд признала бывшего мужа мертвым. Все потому, что он отказался платить алименты после развода и таинственно исчез. При этом женщина, которая теперь будет получать выплаты по потере кормильца, закон не нарушила. Более того, ее примеру могут последовать и другие. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров разбирался, как такое возможно.

«Я ревела каждый раз, когда по шесть часов сидела в суде. Это продолжалось пять лет», — сказала бывшая супруга «пропавшего без вести» Анастасия Перевалова.

Тяжелые судебные разбирательства для Анастасии Переваловой уже позади. Так закончилась ее история любви, которая когда-то была похожа на сказку.

«Сделал мне очень красивое предложение. Спустился с вертолета на яхту. Я каждый день была с цветами, все-все-все. Очень хотел ребенка, два года у меня просил», — поделилась Анастасия Перевалова.

Сыну Мирону сейчас пять лет, папу он не помнит. Проблемы в семье начались сразу после рождения малыша. Дальше — развод и таинственное исчезновение бывшего мужа.

«Искали его и на СВО, и где только не искали. И в полиции его искали, и каждый район Москвы, судебные приставы искали по всей России, но его нет! Ну и решили, что он никак не выходит на связь, и мы вынуждены были подать его без вести пропавшим», — рассказала Анастасия Перевалова.

Алименты бывший муж платить не собирался, о чем заявил сразу после развода. Судьба ребенка его не волнует.

«Он может тщательно скрываться, он может пересечь границу с той же Абхазией или Белоруссией, например», — объяснил адвокат Анастасии Переваловой Владимир Игнатов.

Суд встал на сторону Анастасии и признал супруга «безвестно отсутствующим», а через пять лет с начала розыска его признают мертвым. Теперь ребенку полагается пенсия по потере кормильца, которую до совершеннолетия ему будет выплачивать государство. Если, конечно, не объявится отец.

«Долг по алиментам был от 700 тысяч рублей до полутора миллионов. Если он объявится, то он должен будет выплатить всю задолженность взыскателю. И выплатить государству ту сумму пенсии, которая будет выплачена ребенку», — рассказала юрист по гражданскому праву Яна Солдатова.

И это тот случай, когда мать-одиночка нашла управу на горе-отца. В России больше полутора миллионов человек, которые скрываются, чтобы не платить алименты.

«А потом он уехал в Москву, нашел себе новую девушку, и после этого алименты прекратились», — поделилась мать-одиночка Татьяна Сиденкова.

«Он мне не платит уже очень давно. Долг вырос. 701 тысяча», — сказала мать-одиночка Галия Прибылева.

В 2018 году изменения в Гражданском кодексе позволили признавать алиментщиков, которых не удалось найти, безвестно отсутствующими. И теперь матери-одиночки могут использовать эту опцию, чтобы получить помощь от государства.

«Интересный достаточно прецедент, и его, безусловно, будут рассматривать юридические факультеты. Но, к сожалению, таким образом решить проблемы всех неполучателей алиментов невозможно», — отметила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ведь для того чтобы человека признали без вести пропавшим, он не должен оставлять никаких цифровых следов. Пользоваться картой, звонить по телефону, а это в современном мире почти невозможно. К тому же может быть и так, что мера о признании без вести пропавшим обернется и против самой матери-одиночки.

«Достаточно, чтобы в следственные органы обратился отец и дал какое-либо доказательство своей коммуникации с матерью ребенка. То это может стать основанием для возбуждения уголовного дела», — объяснил юрист Денис Хмелевской.

Так или иначе, но история Анастасии Переваловой уже стала примером для многих матерей-одиночек. Она прошла через годы слез, судов и поисков, чтобы защитить своего ребенка.

