Футболисты «Зенита» с триумфом вернулись в Санкт-Петербург

«Сине-бело-голубые» поставили рекорд — выиграли чемпионат России в 11-й раз.

Петербург сегодня окрасился в «сине-бело-голубые» цвета. Город встречал главных триумфаторов чемпионата России по футболу. «Зенит» в заключительном туре обыграл «Ростов» и в рекордный 11-й раз выиграл турнир. Одним из первых героев приветствовал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Ночь после матча, ставшего золотым, «сине-бело-голубые» провели в Ростове-на-Дону. Спустя почти сутки самолет с чемпионами приземлился в Пулково. Отсюда стартует победное шествие с кубком российской Премьер-лиги, который футболисты «Зенита» вернули в Петербург.

Домашняя арена «Зенита» окрасилась в золотой цвет под стать праздничным футболкам, а болельщики стали мониторить расписание прилета лайнера команды — «Зенитолета», как называют «сине-бело-голубой» Airbus.

Максим Глушенков вручил одной из болельщиц медаль. Правда, потом выяснилось, что она сувенирная. Настоящую награду футболист сохранил себе.

«Оп, давай-давай, чемпионство отмечай!» — эта кричалка звучит уже в 11-й раз. Это абсолютный рекорд! До этого «сине-бело-голубые» делили первое место со «Спартаком».

Упустили чемпионство в 2025-м — в год столетнего юбилея команды. Но до 101-го дня рождения-таки успели сделать себе и фанатам подарок. Не без нервов. Лишь в заключительном матче «Зенит» поставил точку. Главному конкуренту и действующему чемпиону «Краснодару» до золота не хватило буквально пары шагов. «Быки» нервно бьют копытом, но отдают кубок в Петербург.

Это уже стало чемпионской традицией — двухэтажный автобус несется по центру Петербурга. На борту все, кто ковал это золото. Сразу для 13 игроков клуба это чемпионство стало первым. Например, для Максима Глушенкова, сменившего «Локомотив» на «Зенит». Можно любить или ненавидеть клуб с берегов Невы. Но даже из стана принципиальных соперников игроки идут сюда за трофеями.

«Эта победа, с одной стороны, далась нам тяжело. В связи с погодными условиями, там всем тяжело дышалось. Но мы забили быстрый гол и довели игру до победы. Пока в это не верится, потому что тяжелая дорога была. А так, в принципе, отдыхаем всем Петербургом, все счастливы», — сказал полузащитник ФК «Зенит» Максим Глушенков.

Эмоции настолько переполняли игроков, что даже бразилец Нино заговорил по-русски.

— Давай, Зенит! Трофей возвращается домой. Спокойно!

Фонтан эмоций, брызги шампанского и безудержные танцы начались в чемпионской раздевалке в Ростове. Ярче всех, конечно же, зажигали бразильские легионеры.

А вот с ними танцует уже весь Петербург.

Для Сергея Семака это уже седьмое чемпионство у руля команды. В 2018-м руководство дало шанс не именитому звездному тренеру, а экс-игроку «Зенита». И, конечно, он и сам отлично помнит, каково это — поднимать главный трофей российского футбола над головой.

«Я поздравляю город, болельщиков с возвращением кубка в Санкт-Петербург. Я рад, что в этом году будет хорошее настроение в городе на Неве», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Чемпионский автобус пролетел по Московскому проспекту, по Невскому. Конечная точка маршрута — Малая Конюшенная улица с огромной фан-зоной.

«Болею за „Зенит“ с 1972 года. В июле „Зенит“ играл с „Арарат-Ереван“, 5:0, по-моему, выиграли. На Кирова», — рассказал болельщик в фан-зоне.

Здесь же состоялось чествование победителей. Игроки показали фанатам трофей.

А те срывали голоса, поддерживая клуб и великолепную атмосферу праздника, которая вернулась в культурную столицу, а теперь и в столицу российского футбола.

