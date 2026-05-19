«Театр породил чудовище»: Меньшиков разгромил нового «Гамлета» в МХТ имени Чехова

Народный артист жестко раскритиковал постановку с Юрием Борисовым, но скандал лишь подогрел интерес зрителей.

Громкий скандал сейчас разгорается в российском театральном мире. «Катастрофой» и «чудовищем» назвал народный артист России Олег Меньшиков новую постановку своих коллег из МХТ имени Чехова. Это «Гамлет» со звездным Юрием Борисовым в главной роли. И даже приписка на афише — «По мотивам пьесы Шекспира» — не спасла премьеру от критики. Что так не понравилось известному актеру и что ему уже ответили — расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

«Бедный Йорик! Горацио. Я знал его». Впрочем, такого Горацио, кажется, мы не знали. И Гамлета такого не знали.

Олег Меньшиков, герой которого тысячу лет назад призывал поверить историку, от этой истории явно не в восторге.

«То, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять. Что там какие-то *** смыслы скрытые, которые, значит, только, наверное, сверхпросвещенный ум может (понять — Прим. ред.). Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует», — сказал народный артист России Олег Меньшиков.

На мэтра в соцсетях, конечно, набросились: мол, «дед, прими таблетки — магний В6 там» и так далее. Ладно бы благодарные зрители — коллеги по ремеслу.

«Творчество — это свобода. Не надо творчество ограничивать. Кому не нравится, не будут ходить. Кому нравится, будут ходить», — сказал актер МХТ имени А. П. Чехова Андрей Максимов.

За постановку вступилась Гертруда, но получилось двусмысленно.

«Это же вы для себя определяете, что для вас является издевательством над классикой, а на что вы готовы были бы посмотреть. Позиция „я не понимаю“ или „мне не нравится“ и „значит, это плохо“ или „и значит, это просто какая-то фигня“ — это позиция немножко незрелого зрителя и исполнителя», — сказала актриса МХТ имени А. П. Чехова Анна Чиповская.

Возможно, тут кто-то скажет, что обвинять зрителя в незрелости и есть какая-то фигня. Но тем и хороша великая сила искусства. Есть Шекспир, есть «Гамлет» в МХТ.

«Все-таки у нас спектакль „Гамлет“, и все-таки первоисточник — это Уильям Шекспир. Все-таки мы отталкивались от него, от текста, написанного в 1601 году. И пытались вот именно вот эту пропасть в пять веков как-то приблизить к себе», — сказал актриса МХТ имени А. П. Чехова Артем Быстров.

Пропасть в пять веков — это в точку. «Гамлет» не Шекспира, а по мотивам Шекспира возбуждает рецепторы, но что там от Шекспира-то остается? Вот этого всего Меньшиков и не понял.

«Вы знаете, молодая режиссура из всего огромного театрального режиссерского лексикона усвоила, зазубрила наизусть только три слова. „Я так вижу“. *** И все. И на этом все заканчивается. Вообще, вот вся эта моя темпераментная речь — это мое обращение к артистам. Ребята, может, это мы виноваты? Я сейчас не как худрук, я как артист. Может, это мы виноваты?» — вопрошал Олег Меньшиков.

И тут вступились уже за него, обратив внимание на очень важный момент.

«Ответственность над великими произведениями лежит как на режиссере, на художественном руководителе — так и над каждым артистом. Ты это играешь! Каждый театр имеет право на свое прочтение. Но это не Гамлет!» — отметил народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Евгений Герасимов.

Но есть и другие, не менее важные нюансы.

«Наверное, скандальная какая-то слава, она действительно работает, что уж там и говорить. Но мне кажется, что лучше бы театру обходиться без скандальной славы. Лучше зарабатывать рейтинг и авторитет исключительно художественными средствами. И дискуссии все проводить в публичном поле интеллигентно и корректно», — сказала театральный критик Жанна Зарецкая.

«Я другой парадокс хотел бы отметить. Вот такой отзыв, он продал билеты на спектакль „Гамлет“, я думаю, на год вперед. Так устроено информационное общество, потому что знак не имеет значения, имеет значение конкретно градус, наверное», — заявил писатель Александр Цыпкин.

И правда, что! На сайте театра билетов нет. Перекупщики хотят более 200 тысяч рублей — и это даже не партер. А места, с которых череп в руках принца Датского не разглядишь, даже если он там и есть. Что ж, раз так ходят — значит, такой «Гамлет» на сцене МХТ — не трагедия.

