Клетчатка, витамины и сытость: эндокринолог назвала самый полезный вид хлеба

Эндокринолог Садовская: в цельнозерновом хлебе много клетчатки и витаминов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отличным дополнением к нему станут творог, яйца, рыба, мясо или овощи.

Цельнозерновой хлеб считается самым полезным, поскольку он готовится из муки, в которой сохранены все части зерна. Об этом Lenta.ru рассказала эндокринолог Виктория Садовская.

Эксперт отметила, что в таком хлебе содержится больше клетчатки, чем в других видах. За счет этого в организме человека нормализуется работа кишечника и надолго сохраняется ощущение сытости.

Врач подчеркнула, что хлеб из цельного зерна обладает антиоксидантными свойствами, служит источником витаминов группы B, магния, железа и селена, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Садовская порекомендовала употреблять до двух ломтиков хлеба размером с ладонь и средней толщины в день. Отличным дополнением станут творог, яйца, рыба, мясо или овощи.

Ранее нутрициолог Дженн Хоуп рассказала, что мед не может быть полноценной заменой сахару, хотя и содержит больше полезных веществ, чем рафинад.

При этом мед выигрывает за счет витаминов группы В и С, минералов (цинк, медь, железо, кальций) и отсутствия «пустых калорий». Особенно полезен новозеландский мед манука с сильными антибактериальными свойствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.