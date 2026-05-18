Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Российско-таджикистанские отношения основаны на высоком уровне взаимопонимания и сотрудничества как в политической, так и в культурной сферах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе переговоров в Москве подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства государств. Об этом сообщили в МИД РФ.

Министры обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, а также недавно проведенные памятные церемонии.

«Состоявшаяся беседа глав внешнеполитических ведомств подтвердила обоюдный настрой на дальнейшие совместные практические шаги по укреплению стратегического партнерства и сотрудничества России и Таджикистана в соответствии с договоренностями президентов двух государств», — говорится в материале ведомства.

Ранее, 14 мая, Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между государствами в ходе саммита стран БРИКС.

Особое внимание коллеги уделили совместным проектам и укреплению двусторонних связей.

В рамках саммита Лавров провел серию переговоров с представителями других стран. С министром иностранных дел Таиланда он обсудил сотрудничество государств. Стороны отметили, что Королевство — давний партнер России в Юго-Восточной Азии.

С главой МИД Ирана Лавров поднял вопросы региональной безопасности и взаимодействия. С египетским дипломатом — ситуацию на Ближнем Востоке.

