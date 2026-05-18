Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану

Несколько стран попросили главу Белого дома воздержаться от атаки. Это оказалось возможным при одном условии.

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану, но при одном условии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, армия США возобновит бомбардировки Ирана, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку.

Трамп отметил, что просьба о приостановлении военных действий исходила от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Днем ранее, 17 мая, Трамп призвал иранскую сторону поспешить с заключением сделки с США, напомнив, что «часики тикают». В противном случае Вашингтон будет вынужден уничтожить республику.

Также от отметил, что Белый дом на данный момент не готов пойти на какие-либо уступки в переговорах с Тегераном. Причина все та же: отказ Ирана от мирного соглашения на условиях США.

Американский лидер подчеркнул, что действия республики его не огорчают, потому что он уверен, что Тегеран осознает военную мощь и способности Вашингтона.

