Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

По его словам, у альянса есть все необходимые для этого средства.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО усилить военное давление на Калининград. Об этом он заявил в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства», — сказал Кестутис Будрис

Кроме того, министр иностранных дел Литвы отметил, что странам Балтии не стоит воспринимать Россию как угрозу, готовую мгновенно изменить ситуацию в регионе в свою пользу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что парламент Литвы единогласно проголосовал за удвоение площади полигона у границ Калининградской области до 2334 гектаров для проведения военных учений. Министр обороны Робертас Каунас объяснил такое решение изменением ситуации в сфере безопасности.

Совет безопасности (СБ) России, в свою очередь, назвал эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.

