Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника

Фото: www.globallookpress.com/URA.RU/Razmik Zackaryan

Эти продукты по-разному влияют на пищеварение и микрофлору.

Кефир и йогурт считаются незаменимыми продуктами для улучшения работы пищеварения, однако они по-разному влияют на организм. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, как сделать правильный выбор между ними и на что обращать внимание в магазине.

«Йогурт сквашивают с помощью двух основных штаммов. Кефир же готовят на кефирных грибках — сложном симбиозе более десяти видов бактерий и дрожжей. Благодаря этому кефир содержит в разы больше пробиотических единиц, чем традиционный йогурт», — отметила Екатерина Кашух.

Оба продукта помогают укреплять иммунитет и кости, так как кальций из них усваивается лучше, чем из молока. Также они подходят людям с легкой непереносимостью лактозы.

Врач рекомендует начинать знакомство с кисломолочной продукцией с йогурта — он действует на пищеварение более мягко. Для тех, кому требуется максимальная поддержка микрофлоры кишечника, лучшим выбором станет кефир.

При этом врач-гастроэнтеролог советует обращать внимание на состав, отдавая предпочтение йогуртам и кефирам без сахара, крахмала, загустителей и ароматизаторов.

