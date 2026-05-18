Путин примет участие в сентябрьском саммите БРИКС в Нью-Дели

Ушаков подтвердил поездку Путина в Индию на саммит БРИКС

Двусторонний контакт с Си Цзиньпином предусмотрен прямо на полях сентябрьского форума.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в столице Индии Нью-Дели 12–13 сентября. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Затем предусматривается двусторонний контакт (с председателем КНР Си Цзиньпином. — Прим. ред.) на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября», — анонсировал он, уточнив, что встречи готовятся на высшем уровне.

Тематика предстоящего форума уже активно прорабатывается. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 мая на пленарном заседании в честь 20-летия организации заявил, что Россия предлагает партнерам создать новую инвестиционную платформу.

Эта инициатива нацелена на развитие совместных проектов на пространстве Глобального Юга и Востока. Лавров уточнил, что ключевую роль в ее реализации может сыграть Новый банк развития БРИКС, стратегию которого пора адаптировать под текущие кризисные реалии мировой экономики.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул важность формирования устойчивых к внешним рискам механизмов.

