Умер художник театра и кино Юрий Устинов

Фото: МАХ/РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ/russianacademyofarts

Известный художник-сценограф, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая. Об этом РИА Новости рассказали в семье мастера.

Юрию Устинову было 72 года. На протяжении десятилетий он оформлял спектакли и фильмы, его работы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа. За выдающиеся заслуги перед искусством Устинов был удостоен звания академика Российской академии художеств.

Как сообщила собеседница информационного агенства, причина смерти — рак.

Дата прощания с художником — 20 мая. Церемония пройдет в Подмосковье, в городе Дзержинский.

