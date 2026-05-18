Пролезли под забором и исчезли: в Чехове ищут сбежавших из сада детей

В Чехове из детского сада сбежали два пятилетних мальчика

Они обошли воспитателей во время прогулки — к поискам подключили волонтеров и полицию.

В подмосковном Чехове развернулись поиски двух пятилетних мальчиков, которые сбежали с территории детского сада во время прогулки. Об этом сообщил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Инцидент произошел днем 18 мая в дошкольном учреждении на улице Мира. В тот момент на площадке гуляли дети из средней и старшей групп, за которыми следили воспитатели.

По предварительным данным, двое друзей из средней группы незаметно отошли за веранду, после чего пролезли под ограждением между трубами. Позже сотрудники заметили примятую траву в месте, где дети выбрались наружу.

Пропажу мальчиков обнаружили спустя некоторое время. После этого воспитатели обратились в полицию и к волонтерам, начались активные поиски по городу.

Некоторые местные жители рассказали, что видели детей на улицах Чехова. Предположительно, мальчики могли попытаться самостоятельно добраться домой, однако по дороге потерялись.

Один из мальчиков худощавого телосложения, ростом около 120 сантиметров, с рыжими волосами и серо-голубыми глазами. В день исчезновения на нем были черная кепка, белая футболка, серые штаны и черные кроссовки.

Второй — среднего телосложения, рост около 120 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю кепку, розовую футболку и темно-синие джинсы.

Для координации поисков в Чехове развернули штаб. Волонтеры просят местных жителей сообщать любую информацию о детях в экстренные службы или поисковикам.

