Жителей нескольких поселков в Якутии эвакуировали в ПВР из-за разлива реки Лена

Фото, видео: Telegram/МЧС Республики Саха (Якутия)/mchsYakutia; 5-tv.ru

В Якутии эвакуируют жителей сразу нескольких поселков в пункты временного размещения. Из-за таяния льда уровень воды в реке Лена стремительно поднимается. А в отдельных районах — уже превысил критическую отметку.

Доставлять людей на другой берег сейчас возможно лишь вертолетами — суда на воздушной подушке использовать нельзя. Ледоход крушит буквально все на своем пути.

О том, насколько серьезная ситуация, можно судить по этим кадрам. Бывший алмазный карьер «Мир» заливает талыми водами. Впрочем, как заверили специалисты, ситуация под контролем — переполниться он не может. Попадание воды из карьера в реки исключено.

Ранее 5-tv.ru писал, что паводки являются закономерностью после снежной зимы. Однако стоячей воде высотой в полметра противостоять может не каждый дом.

Заместитель начальника управления гражданской обороны ГУ МЧС России по Ярославской области Дмитрий Саушев отметил, что при наступлении паводка гражданам следует позвонить 112 и эвакуироваться в пункт временного размещения. Также россиянам нужно собрать тревожный чемоданчик, который включает в себя документы, деньги, одежду, лекарства и предметы личной гигиены.

