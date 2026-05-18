Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о многополярном мире

Документ заложит основы для международных отношений нового типа.

Во время встречи в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут декларацию о становлении многополярного мира. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин примут, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», — сказал Ушаков.

Помимо декларации, лидеры двух стран подпишут пакет соглашений в сферах промышленности, торговли, транспорта, строительства, культуры, образования, кинематографа и других областях.

Владимир Путин посетит Китай с 19 по 20 мая по приглашению Си Цзиньпина. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский лидер уже записал видеообращение к жителям Китая. Оно заменит традиционную статью или большое интервью, которые раньше публиковались в преддверии визита. Ролик будут показывать по телеканалам КНР.

