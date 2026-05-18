Карма? Бывший парень Дианы Шурыгиной написал на нее заявление в полицию

Бывший парень Дианы Шурыгиной написал на нее заявление в полицию за воровство

Экс-возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной, которая прославилась в 2016 году после скандала с изнасилованием, написал на нее заявление в полицию. Об этом сообщило издание Super.ru.

По данным новостного портала, предприниматель Святослав Гусев обвиняет Диану Шурыгину в воровстве. По словам молодого человека, девушка вынесла из его квартиры дорогостоящую технику, включая ноутбук и игровую приставку. Кроме того, из сейфа, как утверждает Гусев, исчез 1, 1 миллиона рублей.

«На момент кражи я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил пропажу вещей», — сказал бизнесмен, уточнив, что доступ к квартире, из которой пропали ценные вещи, был только у Шурыгиной и ее помощницы.

Предприниматель уже написал заявление в полицию. Идет следствие. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства пропажи вещей. Следов взлома квартиры обнаружено не было, записи с камер видеонаблюдения в подъезде не сохранились, уточнил мужчина.

Гусев не сомневается: вещи из квартиры вынесла именно Диана. Однако, по его словам, доказать ее виновность будет непросто. На вопрос, зачем Шурыгина так поступила, бизнесмен намекнул на злоупотребление запрещенными веществами с ее стороны.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.