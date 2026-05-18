Михаил Дегтярев поздравил российских гимнастов со снятием ограничений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр уверен, что возвращение национального флага и гимна повысит шансы на победы.

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поздравил гимнастов с восстановлением прав на участие в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что это увеличит шансы российских спортсменов на победы.

«Я поздравляю весь гимнастический мир с восстановлением целостности», — сказал Дегтярев.

По словам министра, именно присутствие российских спортсменов на международных стартах и объединение нескольких видов спорта в Федерации гимнастики России помогли вернуть национальную символику.

«Мы доказали, что между спортсменами есть единство, дружба. И это помогло, конечно, в принятии уже решения по возврату флага. И с гимном теперь наши ребята будут побеждать», — указал Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение допустить российских гимнастов на международные соревнования под национальной символикой было принято на заседании в Шарм-эль-Шейхе. Первые состязания пройдут в Болгарии и Азербайджане в конце мая — начале июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.