«Будет достаточно извиниться»: потерпевшая пожалела экс-стилиста Лерчек

Во время суда над Эльвирой Янковской неожиданно прозвучала мягкая позиция одной из обманутых клиенток.

В Лефортовском суде Москвы продолжилось рассмотрение дела бывшего стилиста блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвиры Янковской. Несмотря на обвинения в мошенничестве, одна из потерпевших заявила, что не настаивает на жестком наказании для подсудимой.

Женщина пояснила, что доверяла Янковской из-за ее репутации и связи с известными клиентами. По ее словам, стилист продала ей брендовые вещи — сумки Louis Vuitton и Prada, украшения Balenciaga и шарф — на общую сумму почти 400 тысяч рублей.

Подозрения у покупательницы появились после того, как внутри сумки она обнаружила пузырчатую упаковку. По ее словам, дорогие аксессуары обычно так не оформляют, однако изначально она не хотела поднимать шум, поскольку полностью доверяла стилисту.

Позже вещи отправили на экспертизу, которая показала, что товары оказались дешевыми подделками. При этом, как утверждает потерпевшая, ущерб ей так и не компенсировали.

Дополнительные вопросы вызвало исчезновение самих вещей. По словам женщины, она передала их следствию через Валерию Чекалину, а позже выяснилось, что предметы пропали.

Во время заседания потерпевшая неожиданно попросила не назначать Янковской слишком суровое наказание.

«У нее двое детей, поэтому не хочу очень строгого наказания, будет достаточно вернуть деньги обманутым и извиниться», — заявила она в суде.

Следствие считает, что Янковская на протяжении длительного времени продавала клиентам вещи под видом оригинальных товаров люксовых брендов Christian Dior, Prada и Hermès по сниженным ценам. Позже экспертизы подтвердили, что речь шла о контрафакте.

По версии правоохранителей, стилист закупала сумки и одежду на рынках «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

Ранее суд продлил Янковской арест до 19 августа. Во время одного из заседаний она расплакалась и попросила перевести ее под домашний арест, напомнив, что воспитывает двоих детей.

Скандал вокруг стилиста начался еще в 2023 году после заявлений Лерчек о продаже поддельных брендовых вещей под видом оригиналов. Тогда блогер утверждала, что пострадали и ее знакомые, а сумма ущерба оказалась значительной.

