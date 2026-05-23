Взросление без травм: как воспитать эмоционально зрелую личность

Родители часто не воспринимают ребенка как человека с полноценным чувством собственного достоинства.

Воспитать эмоционально устойчивого и уверенного в себе человека можно без жесткости и постоянного давления. Психолог Линдси К. Гибсон считает: главное — с раннего возраста воспринимать ребенка как полноценную личность, а не как объект воспитания. Об методике специалиста рассказало The Guardian.

По словам специалиста, многие родители совершают одну и ту же ошибку. Они считают, что детям достаточно базовой заботы, забывая об их эмоциональной чувствительности.

Гибсон подчеркнула, что ребенок способен переживать унижение, обиду и тревогу так же остро, как взрослый человек, даже если пока не умеет правильно описывать свои чувства словами.

«Они чувствительны, разумны; они чувствуют все так же остро, как и взрослые», — отметила психолог.

В чем главная ошибка родителей

По мнению эксперта, взрослые нередко позволяют себе резкий тон, давление или унижение в разговоре с детьми, хотя никогда не стали бы так разговаривать с друзьями или коллегами.

Причина в том, что родители часто не воспринимают ребенка как человека с полноценным чувством собственного достоинства.

При этом любой негативный опыт, по словам Гибсон, фиксируется детской психикой и может влиять на самооценку уже во взрослом возрасте.

Как исправить ошибки воспитания

Психолог уверена: изменить отношения с ребенком никогда не поздно, даже если он уже стал подростком или взрослым человеком.

Одним из важнейших шагов Гибсон считает искреннее признание собственных ошибок. Она рассказала, что сама извинилась перед 18-летним сыном за периоды излишней строгости.

По словам специалиста, такие разговоры помогают ребенку понять: проблема заключалась не в его «неправильности», а в эмоциональном состоянии самого родителя в тот период жизни.

Что такое эмоциональная зрелость

Гибсон отметила, что эмоциональная зрелость — это не идеальное поведение и не отсутствие ошибок.

Главным признаком зрелого человека психолог считает способность признавать собственные промахи, проявлять сочувствие и восстанавливать отношения после конфликтов.

Эксперт уверена: дети, выросшие в атмосфере уважения и эмоциональной безопасности, в будущем легче выстраивают здоровые отношения и реже попадают под влияние эгоцентричных или токсичных людей.

