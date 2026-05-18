Утонул у берега: корабль-ресторан Януковича ушел под воду в Киевской области

В Киевской области в резиденции «Межигорье» затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», принадлежавший бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Согласно опубликованным видеоматериалам, судно значительно просело в воду, которая уже достигла уровня нижних окон и входных дверей. «Галлеон» Януковича фактически оказался наполовину под водой.

Этот объект долгое время считался одной из самых ярких достопримечательностей бывшей частной территории экс-главы государства. Он привлекал внимание своим необычным видом и масштабными размерами.

«Галлеон» представляет собой 50-метровое сложное инженерное сооружение, предназначенное для приема высокопоставленных гостей. Внутреннее убранство корабля отличалось исключительной дороговизной. Для оформления интерьеров использовались редкие породы древесины, натуральный мрамор, хрусталь и декоративные элементы из позолоты.

Внутри судна располагались не только просторный банкетный зал со сценой для выступлений, но и персональный рабочий кабинет экс-президента, а также уютная гостиная зона.

История самой резиденции «Межигорье» связана с чередой юридических разбирательств. До 2007 года объект находился в государственной собственности, однако позднее был передан Виктору Януковичу.

Правоохранительные органы впоследствии заявили, что эта процедура прошла с грубыми нарушениями действующего законодательства. В 2018 году активы перешли в ведение агентства по управлению арестованным имуществом.

Только в 2023 году территории присвоили статус национального парка-памятника, после чего бывшее имение стало доступно для массового посещения туристами.

