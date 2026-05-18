Родился под счастливой звездой: мужчина сорвал куш в лотерее в 18-й раз

People: счастливчик из Айдахо сорвал куш в лотерее в 18-й раз

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Jens Schmitz

Он уверен, что секрет его феноменального везения кроется в крепком браке.

В США мужчина стал победителем лотерейного розыгрыша, пополнив свой бюджет на 50 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщил журнал People.

Данный выигрыш стал для мужчины уже 18-м по счету за всю его историю участия в подобных азартных играх. За десятилетия увлечения лотереями суммы его призов варьировались в широком диапазоне: от скромной тысячи долларов до внушительных 200 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет около 14,6 миллиона рублей.

Кроме того, в 1997 году фортуна улыбнулась ему особенно широко, подарив новый автомобиль.

Сам многократный победитель не связывает свои успехи с математическими расчетами или особыми стратегиями выбора чисел. Мужчина признался, что неизменно участвует во всех розыгрышах вместе со своей супругой, и это совместное хобби стало неотъемлемой и приятной частью их семейных будней.

«Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной», — рассказал победитель.

