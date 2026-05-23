Когда бесит даже дыхание: психологи объяснили синдром «отвращения к партнеру»

Странное чувство брезгливости к супругу может быть сигналом организма о скрытых проблемах в отношениях.

Внезапная потеря физического влечения и появление чувства отвращения к давнему партнеру часто являются признаками психологического феномена, известного как синдром внезапного отвращения (SRS). Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалист по сексуальным отношениям Наташа Сильверман пояснила, что хотя SRS не считается официальным медицинским диагнозом, он описывает реальный опыт, когда человек начинает испытывать физическую тошноту от присутствия второй половины.

Эксперт отметила, что наше тело нередко фиксирует разлад в браке гораздо раньше, чем мозг готов это признать. В таких случаях даже привычные мелочи — манера жевать, смех или особенности внешности — начинают вызывать неконтролируемое раздражение, а интимная близость становится невыносимой.

Психотерапевт Георгина Стермер подчеркнула, что подобная реакция редко возникает на пустом месте, чаще всего она становится итогом длительного накопления стресса или нерешенных конфликтов.

Среди ключевых триггеров специалисты выделяют утрату уважения к партнеру, нарушение обещаний и «избегание близости», когда один из супругов превращается в «капризного подростка».

Также на охлаждение чувств влияют серьезные жизненные перемены: рождение детей, менопауза или финансовые кризисы. Сильверман отмечает, что SRS может развиться, если один из партнеров начинает выполнять роль терапевта для другого, что неизбежно убивает страсть.

Тем не менее синдром не всегда означает неминуемый развод. Для восстановления связи паре необходимо заново учиться восхищаться друг другом, пробовать новые форматы совместного досуга и, при необходимости, обращаться за профессиональной помощью к медиаторам.

