Путин вынес на Совбез вопрос о запасах редкоземельных металлов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тема технологического суверенитета попала в повестку далеко не случайно.

Глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы добычи и переработки редких и редкоземельных металлов. Об этом Владимир Путин заявил на оперативном совещании.

Президент сразу обозначил стратегический характер вопроса, напрямую связав его с обороноспособностью и независимостью страны.

«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов…» — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий акцентировал, что этот ресурсный блок является чрезвычайно важным для всех профильных ведомств. Речь шла о полном цикле — от геологоразведки до выпуска готовой высокотехнологичной продукции.

Разговор проходил на фоне активизации международной кооперации в этой сфере.

Ранее, 12 мая, директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что партнерство с Китаем по добыче редкоземельных металлов в Центральной Азии имеет широкие перспективы. По его словам, это направление является взаимовыгодным и гарантирует доступ к критически важным ресурсам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце марта вице-премьер Дмитрий Патрушев подвел итоги работы Росгеологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.